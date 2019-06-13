女被告趙浦伊被控今年四月二十九日，在高等法院第24庭內，一共拍攝六張相片及兩段影片。案件承認事實中指出，趙浦伊在北京某大學修讀法律，她於今年四月二十八日與同學及朋友來港旅行四日三夜，她指她於四月二十九日到高等法院的目的是要探索中港兩地法院之間的分別，而她於陳同佳事件判刑時因公眾席爆滿而無法進庭，最後在散庭時入庭拍照，該些相片亦拍下陳同佳及主控官的樣貌。女被告在警誡下指自己純粹好奇而拍下照片，無意發佈該些照片。
內地女法庭偷拍守行為一年
女被告趙浦伊被控今年四月二十九日，在高等法院第24庭內，一共拍攝六張相片及兩段影片。案件承認事實中指出，趙浦伊在北京某大學修讀法律，她於今年四月二十八日與同學及朋友來港旅行四日三夜，她指她於四月二十九日到高等法院的目的是要探索中港兩地法院之間的分別，而她於陳同佳事件判刑時因公眾席爆滿而無法進庭，最後在散庭時入庭拍照，該些相片亦拍下陳同佳及主控官的樣貌。女被告在警誡下指自己純粹好奇而拍下照片，無意發佈該些照片。
防暴警 催淚彈橡膠彈鎮暴 圍立會反修例 金鐘灣仔爆暴動
一百零三萬港人周日上街反修訂《逃犯條例》後，特區政府仍計劃昨天把草案交立法會二讀，觸發大批市民前晚到立法會門外集會，原先是和平示威，至昨早有人發難，衝出馬路，佔據龍和道及夏愨道，演變成佔領行動。到昨午...
2019-06-13
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願以最大誠意追求和平統一 國台辦：絕不容忍「台獨」
在北京，國台辦重申中國絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。發言人安峰山於例行記者會上回應中國是否已做好 「武統」的準備，他稱國防部長魏鳳和早前於香格里拉對話上表示不惜代價一戰，是明確表達堅決維護祖國統一的立場，強調中國願意以最大誠意追求爭取和平統一，但絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。 國台辦新聞發言人安峰山於例行記者會上回應中國是否已做好 「武統」的準備，他稱國防部長魏鳳和的講話，是明確表達堅決維護祖國統一的立場，強調中國願盡最大誠意追求爭取和平統一的前景，絕不容忍 「台獨」分裂勢力分裂國家。至於中國方面，則保留採取一切必要措施的選項，其所針對的，是外部勢力的干涉和極少...
2019-06-13
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除非對美有利 否則寧無協議 特朗普：中國渴望達貿協
美國總統特朗普說，中國是美國的主要競爭對手，現在他們非常渴望與美國達成貿易協議，但除非是很好的貿易協議，否則他寧願無協議。與此同時，美國民主黨總統參選人、前副總統拜登轉變對華政策的態度，稱需要對中國採取強硬態度。 特朗普在白宮表示，中國是美國的主要競爭對手，加徵關稅對中國造成很大損害，因為企業會因支付不了關稅而撤出中國。現時北京政府非常渴望與美國達成貿易協議，美國原本與中國達成協議，但中國出爾反爾，推翻四至五個重要措施，中國必須回到原先的協議。他指出，除非中國重新接受這些重要措施，否則他沒興趣再推進協議。不過，特朗普沒再透露這些措施是指甚麼。 他又稱短期會與中國國家主席習近...
2019-06-13
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第一城兩房525萬沽
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，沙田第一城52座低層E室，面積284方呎，兩房間隔，議價後以525萬成交，呎價18486元，據悉，買家為用家。原業主於13年...
2019-06-13
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騷亂示威升溫損信心 啟德地撻訂 港股四連升斷纜
港股備受外憂內患夾擊，本港反《逃犯條例》修訂示威升溫，發展商高銀金融（530）選擇撻訂啟德商業地皮，打擊投資信心，加上貿戰陰霾未散，恒指四連升斷纜並蒸發近半升幅，跌480點報27308點，20天線再度...
2019-06-13
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德軍大屠殺 新三叉戟成形
德國周二歐洲國家盃外圍賽C組主場8:0大勝愛沙尼亞，創下本身○六年後最大勝仗。更重要的是，主隊借今輪國際賽期成功煉成新三叉戟，鋒將馬高列奧斯成為進攻話事人，更矢言已跟拍檔基拿比及利萊辛尼踢出默契，成就大勝。 各賽事對上三次代表德國收錄一球兩助攻的馬高列奧斯，今仗又入兩球，其鋒線拍檔基拿比及利萊辛尼得到他策劃進攻，今場分別貢獻兩球及一球一助攻。聯同中場哥列斯卡、根度簡及前鋒迪姆華拿各入一球，德軍八球大勝愛沙尼亞，是○六歐國外作客13:0大勝聖馬力諾後最大勝仗。 紐亞創不失球場數紀錄 雖然上場歐國外對手白俄羅斯也不是實力份子，但列奧斯仍喜言：「這兩場不是測試德國實力，而...
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首展直擊 X2 M35iA勁力馬仔
寶馬上周末在海運大廈車展發表兩款全新車，焦點是新一代雙座位軟篷Z4 sDrive20iA跑車，不過更受玩家關注是306ps馬力高性能版X2 M35iA，定價$639,000起雖然昂貴，不過暫時未見同級...
2019-06-13
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神隱32年 復出劇變收山作 景黛音呻太直 得罪人撈唔掂
ViuTV近期劇集都搵來不少有份量或難得復出的藝人演出，本周開始推出的《退休女皇》，搵來退隱32年，當年演《鹿鼎記》梁朝偉八個老婆之一「建寧公主」令人留下深刻印象、57歲的景黛音（Flora）復出擔正...
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社論——譴責暴力 防萬劫不復
每一個愛香港的香港人，見到昨天立法會外爆發的暴力衝突，必定難過，也痛心莫名。原是一個美好的家園，一場修訂逃犯條例爭議，演變成暴動，情勢一發難以收拾。現在各方必須冷靜，以合法和平方式表達訴求，不容暴力之火繼續蔓延。謹記香港是我們的大家庭，沒有解決不了紛爭，大家務必回復理性，不要讓局勢失控，給香港帶來重大傷害。 暴力不能解決紛爭，只會衍生更大的對立和仇恨，應受譴責。相信沒有人願見我們下一代動輒訴諸暴力，令香港陷入萬劫不復之地。 香港六個宗教團體包括佛教聯合會、天主教、孔教學院、中華回教博愛社、基督教協進會及道教，昨天發出聯合呼籲，期盼特區政府和市民以克制、和平的方式尋求解決之道...
2019-06-13
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馬場浮世繪——賀賢莫雷拉正處蜜月期
賀賢與莫雷拉昨晚憑「星日名駒」攜手贏馬，翻查紀錄，此對騎練近期合作屢創佳績，繼早前的「威力名城」獲一冠一季後，上周三谷戰又有「赤火神龍」報捷，明顯正處蜜月期。 馬場浮世繪
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