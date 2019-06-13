內地女法庭偷拍守行為一年

十九歲內地女學生，涉嫌在台灣殺女友案被告陳同佳於高等法院就洗黑錢罪判刑當日，用手機偷拍法庭內情況，被控一項在法庭內攝影罪。案件昨於東區裁判法院提堂，控方同意撤銷控罪，建議以簽保守行為方式處理事件，裁判官最終判內地女生以一千港元自簽保守行為十二個月。



女被告趙浦伊被控今年四月二十九日，在高等法院第24庭內，一共拍攝六張相片及兩段影片。案件承認事實中指出，趙浦伊在北京某大學修讀法律，她於今年四月二十八日與同學及朋友來港旅行四日三夜，她指她於四月二十九日到高等法院的目的是要探索中港兩地法院之間的分別，而她於陳同佳事件判刑時因公眾席爆滿而無法進庭，最後在散庭時入庭拍照，該些相片亦拍下陳同佳及主控官的樣貌。女被告在警誡下指自己純粹好奇而拍下照片，無意發佈該些照片。



