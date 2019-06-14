﻿警施放150催淚彈抗襲

中國訪問學者章瑩穎在美國被綁架殺害案，周三在伊利諾州皮奧里亞聯邦法庭開審。控方指被告克里斯滕森冒充是一名臥底探員，看準章瑩穎個子小，英語不流利，於是把她騙上車，之後綁架至寓所，將其強姦後殺害，並把她斬首。辯方律師指，被告已承認殺害了章瑩穎。章瑩穎的屍體至今仍未能尋獲。 聯邦助理檢察官米勒（Eugene Miller）代表控方在開案陳詞中詳述案情，指案發當日，被告扮成臥底警官，說有問題查問她，最終說服章瑩穎上車，然後將她綁架回寓所，在睡房強姦了她，之後用刀將其刺殺。隨後，他緊扼她的頸部又把她拖到浴室，使用棒球重擊，打破其頭部，再扼頸約十分鐘令其窒息後斬首，最後棄屍他處。整個過...

2019-06-14