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﻿警施放150催淚彈抗襲

2019-06-14 列印
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        　　警務處長盧偉聰披露，警方在周三驅散示威者行動中，約發射了一百五十枚催淚彈，數目比一四年佔中時施放的八十七枚多七成。有記者質疑警員瞄準示威者頭部射擊，涉不當使用武力，盧偉聰希望有關傷者親自向警方投訴，讓警方展開調查。警務處處長盧偉聰昨召開記者會，總結當天驅散示威者行動。他指警方當天由早上至下午三時一直對示威者採用極克制及容忍態度，期間在龍和道隧道內有警車被堵塞及包圍。

　　他指，前日下午三時後，立法會外的警方防線遭到示威者衝擊，警員受到木棍、鐵馬及鐵枝等武器襲擊，一度後退，當生命受到嚴重威脅時，迫於無奈才使用適當武力還擊，共有二十二名警員在事件中受傷。
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