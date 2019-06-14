﻿示威者多番暴力衝擊立會 一哥：最低殺傷力武器還擊

本周三立法會及政總外爆發激烈警民衝突，警務處長盧偉聰稱當時警方防線遭暴徒多番衝擊，有警員生命受威脅，迫於無奈才使用適當武力還擊。行動中一共施放約一百五十枚催淚彈、二十發布袋彈和幾發橡膠子彈，已是最低殺傷力武器。警方暫時拘捕十一人，據悉部份人為大學生。



本周三反修訂逃犯條例示威者包圍並衝擊立法會，警務處處長盧偉聰昨召開記者會，總結當天驅散示威者行動。他指警方當天由早上至下午三時一直對示威者採用極克制及容忍態度，期間在龍和道隧道內有警車被堵塞及包圍，要出動談判專家與示威者傾談八小時，車上警員才被放行，其間警員沒有進食及去廁所。



直至下午三時後，立法會外的警方防線遭到暴徒衝擊，警員受到木棍、鐵馬及鐵枝等武器襲擊，一度後退，當生命受到嚴重威脅時，迫於無奈才使用適當武力還擊，共有二十二名警員在事件中受傷。



暫拘捕11人



他透露警員約發射了一百五十枚催淚彈、二十發布袋彈和幾發橡膠子彈，形容「布袋彈同橡膠彈聽起來好似子彈咁，但係最低殺傷力武器。」在驅散行動中警方拘捕十一人，當中有中大、城大及港大的學生，據悉部份人往醫院求醫時被捕。



對於有示威者斥警員在沒有警告下開槍，並瞄準示威者頭部。盧偉聰稱警員在可行情況下會先警告，在傳媒鏡頭下亦見到警方多次高舉黑旗，亦作口頭警告，但是否對着示威者頭部射擊，他回應︰「唔知你講緊邊件案件，傷者要報案先可以進一步跟進。」他希望事主向警方提供資料助查。



對於有記者投訴被警員用辱罵「記你老X」及搜身，盧偉聰強調若有警員這樣說，是不對的，他稱：「我對記者最客氣最有禮貌。」記者發出笑聲，他回應：「大家唔好笑，我係真心㗎！」他為傳媒遇上警員阻攔採訪而「真心表示抱歉」，強調警方與傳媒工作是互相幫忙，希望傳媒互相包容、互相體諒，他會進一步檢視訓練內容是否足夠。



醫管局發出聲明，因應社交媒體不實傳言，公立醫院過去兩日接收與示威活動有關的傷者中，並沒有人死亡。截至昨晚上十時，共有八十一名與示威活動有關的傷者，包括五十七男和二十四女前往十間公立醫院急症室求診，年齡介乎十五至六十六歲。目前仍有三男兩女傷者留醫，全部情況穩定。



