昨早十時許，約過百名示威者聚集添美道連接中信大廈天橋，他們向警方高舉標語包括「撤回」及「香港加油」，要求進入立法會示威區，被警員阻止，雙方一度對峙。部份建制派議員昨早返回立法會，自由黨邵家輝到達立法會外卻找不到入口，需要警員協助開路。其後，立法會通知各人昨天和今天都不會開會。另外，昨午約一千名市民自發到政總及立法會旁的添馬公園，協助清潔工人清理現場大批垃圾。
立會宣佈休會兩天 示威者和平散去
昨早十時許，約過百名示威者聚集添美道連接中信大廈天橋，他們向警方高舉標語包括「撤回」及「香港加油」，要求進入立法會示威區，被警員阻止，雙方一度對峙。部份建制派議員昨早返回立法會，自由黨邵家輝到達立法會外卻找不到入口，需要警員協助開路。其後，立法會通知各人昨天和今天都不會開會。另外，昨午約一千名市民自發到政總及立法會旁的添馬公園，協助清潔工人清理現場大批垃圾。
警施放150催淚彈抗襲
警務處長盧偉聰披露，警方在周三驅散示威者行動中，約發射了一百五十枚催淚彈，數目比一四年佔中時施放的八十七枚多七成。有記者質疑警員瞄準示威者頭部射擊，涉不當使用武力，盧偉聰希望有關傷者親自向警方投訴，讓...
2019-06-14
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斬首屍體至今仍未尋獲 章瑩穎遭姦殺美漢認罪
中國訪問學者章瑩穎在美國被綁架殺害案，周三在伊利諾州皮奧里亞聯邦法庭開審。控方指被告克里斯滕森冒充是一名臥底探員，看準章瑩穎個子小，英語不流利，於是把她騙上車，之後綁架至寓所，將其強姦後殺害，並把她斬首。辯方律師指，被告已承認殺害了章瑩穎。章瑩穎的屍體至今仍未能尋獲。 聯邦助理檢察官米勒（Eugene Miller）代表控方在開案陳詞中詳述案情，指案發當日，被告扮成臥底警官，說有問題查問她，最終說服章瑩穎上車，然後將她綁架回寓所，在睡房強姦了她，之後用刀將其刺殺。隨後，他緊扼她的頸部又把她拖到浴室，使用棒球重擊，打破其頭部，再扼頸約十分鐘令其窒息後斬首，最後棄屍他處。整個過...
2019-06-14
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白宮：不會押後封殺行動 華為向美電訊商索專利費
多家美國傳媒引述消息人士指，中國電訊設備商華為已在今年二月發信給美國通信運營商Verizon公司，以及其二十多家供應商，要求就其所使用的二百三十多項專利，支付超過十億美元的專利費用。另一方面，美國白宮管理和預算辦公室代理主任沃特去信國會，表示將按照規定，於兩年限期內開始禁止政府承包商和供應商與華為做生意，不會暫緩執行。 報道表示，這些專利涵蓋核心網絡設備、有線基礎設施，以及物聯網技術等。報道又指，上周華為和Verizon公司的代表在紐約曾經見面，並探討過部份專利的問題。但Verizon方面拒絕透露具體的談判內容，並表示已經將此事上報給美國政府，還說在當前的地緣政治局面下，任...
2019-06-14
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屋苑頻錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯聯席區域經理鄧惠豪表示，鴨脷洲海怡半島18座極高層C室，面積581方呎，兩房間隔，以約1040萬易手，呎價為17900元，買家為同區客，原業主於98年以...
2019-06-14
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就業數字欠佳 反助升美股 市場炒減息 杜指升101點
儘管中東阿曼灣有油輪遇襲令地緣政治緊張，美國就業數據亦欠理想，但市場仍炒作美國減息因素，美股昨晚上升。杜指昨晚早段曾上升142報26146點，納指升55點報7848點，標指升15點報2895點。 ...
2019-06-14
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美洲盃揭戰幔 森巴送好「玻」
二○一九美洲國家盃今晚上演揭幕戰，東道主巴西於A組出戰玻利維亞。世界排名第三的巴西實力遠勝排六十三的玻利維亞，效力曼城的前鋒加比爾捷西斯於熱身賽重拾射門鞋，今仗全力撕破玻利維亞後防助巴西打響頭炮，以一吐剛季聯賽的烏氣，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。（Now650台周六早上8:30直播） 巴西雖然缺少主將尼馬，但仍有前鋒捷西斯、中場菲臘比古天奴和隊長兼後衞丹尼爾等星將壓陣，實力遠勝世界排名低六十位，只有中超石家莊永昌前鋒馬些路馬田斯壓陣的玻利維亞。 捷西斯熱身賽對辦 論近況，巴西於上場熱身賽主場向洪都拉斯派出「七蛋」，友賽三連捷合共轟入十二球，剛季在曼城長居後備的捷...
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打掃新法寶 吸塵拖地同步
無線吸塵機款式五花八門，但要數受歡迎，兼容洗地功能的型號肯定榜上有名！Philips剛推出的SpeedPro Max Aqua吸塵機，賣點正是邊吸塵邊拖地，還有腳踏式額外供水，加強清除頑固污跡！ ...
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大手拖小手 溫馨出巡 陳豪孭卡通bag做絕世奶爸
48歲嘅陳豪(阿Mo)出晒名係滿分人夫和daddy，嚟緊周日父親節梗係同愛妻陳茵媺(Aimee)陪三位小寶寶慶祝啦！不過阿Mo日前由土耳其拍完Do姐(鄭裕玲)節目返港，就急不及待帶3歲小公主Camil...
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Shimba工作室——【健康與財富並存】Market Play By Uncle Ray
朋友間於社交平台上分享運動樂趣固然常見，分享一般身體檢查體驗亦相當吸睛！現在已不是只講獅子山精神的年代，大家都明白身心健康及家庭生活嘅重要，不少朋友除了多做運動來舒展筋骨外，更會定時透過體檢服務去了解...
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馬場浮世繪——從化暑期開放予無設廄倉口
馬季於七月十四日收鑼後，馬匹晨課將至七月二十九日才全面恢復，在這兩個星期的空檔，沙田馬場的踱步圈和奧運馬房的沙地練習場，會先後率先開放，讓馬匹維持一直操練。 另外，馬會日前通知十三位沒有在從化設倉的練馬師，他們可以於七月十五日至八月二日期間，派遣廄內最多十二匹馬到從化馬場短暫操練，負責的馬伕及騎馬人亦可前往協助。至於會有幾多匹馬會在歇暑時到從化受訓，稍後有分曉。 馬場浮世繪
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