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﻿立會宣佈休會兩天 示威者和平散去

2019-06-14 列印
　　立法會秘書處宣佈昨天和今天都不開會，反修訂《逃犯條例》的示威者散去，立法會暫時回復平靜。逾百名戴口罩示威者昨早在中信大廈通往政總天橋上拿著標語，高叫撤回修例，防暴警察架起鐵馬並一字排開，阻止示威者前進。其後，泛民議員張超雄及鄺俊宇到場通知示威者，立法會昨天不會開會，呼籲示威者平靜地散去。

　　昨早十時許，約過百名示威者聚集添美道連接中信大廈天橋，他們向警方高舉標語包括「撤回」及「香港加油」，要求進入立法會示威區，被警員阻止，雙方一度對峙。部份建制派議員昨早返回立法會，自由黨邵家輝到達立法會外卻找不到入口，需要警員協助開路。其後，立法會通知各人昨天和今天都不會開會。另外，昨午約一千名市民自發到政總及立法會旁的添馬公園，協助清潔工人清理現場大批垃圾。
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