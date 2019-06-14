  • 2019年6月14日 星期五
  • 30º
  • 64%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 港聞

﻿百人天橋唱聖詩 促「停暴力對待學生」

2019-06-14 列印
■一批市民在統一中心行人天橋舉起標語，又唱聖詩，最後和平散去。
Previous Next

　　有近百名市民昨午企圖從統一中心行人天橋前往政府總部，被警員架起鐵馬阻攔，拒絕他們前往立法會附近的地方。該批市民舉起寫着「停止使用暴力對待學生」及「反送中、抗惡法」的標語，又在場唱聖詩，最後和平散去。

　　另外，有數十名示威者在添馬公園挑釁警員，他們站在欄杆外，大聲批評前日警員使用武力，有人高呼︰「好悶呀，打我哋啦！」「好機會，畀你打，有無記者呀！」在場警員未有理會，並無事故發生。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd