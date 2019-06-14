﻿特朗普談百萬港人上街：﻿﻿最大型遊行﻿

香港反修訂《逃犯條例》觸發逾一百萬港人大遊行反對，美國總統特朗普開腔評論，形容為他見過最大型遊行。白宮消息稱，總統將在G20峰會與中國國家主席習近平討論修例問題。美國眾議院議員麥戈文今日重提《香港人權與民主法案》，一旦獲通過，可懲罰打壓民主自由的特區及內地政府官員，禁止入境和凍結他們在美資產。



特朗普被問及香港反修例遊行及衝突時稱：「有一百萬人，是我見過最大規模的示威，希望中國與香港會處理好，我理解示威的理由，我希望他們與中國可以好好處理。」同日較早時間，白宮高級顧問康韋向傳媒透露，月底舉行的G20峰會上，特朗普將與習近平商討中美貿易問題及提出對香港修例的看法。



民主黨美國眾議院中國事務委員會主席麥戈文表示，將聯合另外兩名議員在華盛頓時間周三重提《香港人權與民主法案》。他直言香港的修訂一旦通過，國會必須修改《香港關係法》，以反映香港自治被侵蝕。



美國會提修改《香港關係法》



《香港人權及民主法案》早在一七年由跨黨派議員提出，建議當美國政府向香港批出不同中國的優惠待遇和協議時，必須先由國務卿向國會確認「香港享有充份的自治」，「自治」被解讀為包括人權、自由等狀況；法案設懲罰機制，可禁止打壓人權自由的香港及內地官員進入美國，和凍結他們在美資產。



至於《香港關係法》早在九二年實施，把香港視為在政治、法治、經濟、貿易與中國完全不同的地區，讓香港可獲得較中國更優惠和寬鬆待遇。法例規定香港自治一旦受損，總統可發出行政命令終止一切優惠，特區護照也不會被承認。



另外，英國首相文翠珊在國會發言稱，關注罪犯引渡安排是否符合《中英聯合聲明》訂明的權利和自由。德國外交部發言人對香港局勢感憂慮，正審視與香港的引渡協議會否受今次修例影響。歐盟形容修例議題敏感，對港人、歐盟等公民產生深遠影響，敦促港府從長計議。



