﻿民陣發起周日黑衣遊行周一「三罷」

十五名民主派立法會議員昨天由立法會前往禮賓府門外，表示要會見行政長官林鄭月娥，重申要求撤回修訂《逃犯條例》。民陣昨天宣佈本周日再發起反修例遊行，並於周一發起「三罷」及集會，阻止立法會召開會議。



民陣稱，已向警方申請不反對通知書，周日下午兩時半發起遊行，由維園草坪遊行至政府總部，向警方填報遊行人數約二十萬人。民陣召集人岑子杰呼籲，出席的市民穿黑色衣服，遊行有三大訴求，包括譴責警方使用暴力、撤回修訂，以及林鄭月娥下台。同時，民陣亦向警方申請不反對通知書，在下周一於金鐘舉行集會，呼籲市民罷工、罷課、罷市。



民陣指，如果現在不是戒嚴，質疑警方為何不會讓市民和平表達意見，向警方申請二十萬人參加，但實際相信有一百萬人參加，認為目前民意沸騰下不成問題。民陣重申，呼籲市民和平理性非暴力抗爭，但認為首先警方不要使用暴力。



岑子杰指，今日最少有兩名市民涉嫌暴動罪被捕帶上警署，對警方做法非常不滿，批評警方出動橡膠子彈及布袋彈鎮壓示威，稱可以對示威者造成永久傷殘，聲言林鄭月娥「愧為一個母親」。岑子杰指，從網上片段見到有市民倒臥地上吐血，又見到警方向一名女子的頭部開槍，稱香港人對警方做法感到痛心疾首。



另外，一群港媽發起「母親聯署」，指母親不會以武力對待孩子，「我們是一群香港的母親，但我們絕不會以催淚彈、具殺傷力的橡膠子彈及布袋彈攻擊我們的孩子。我們也不會看到年輕人在警棍下血流披面仍無動於衷」。聲明續指，何況人民不是特首的孩子，人民不需要特首施捨：「只要你作為一區之首，作為一個公僕，用心聆聽各方聲音，並作出適當、適時的回應。要多自大的人，才會覺得一百零三萬人的訴求是『任性』的？要多自大的人，才會覺得三千名法律界人士的擔憂是『任性』的？」聯署要求政府立即擱置或撤回條例。