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﻿《時代》：港回歸後最大街頭運動

2019-06-14 列印
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　　特區政府強推反對修訂《逃犯條例》草案，觸發大批市民反對，前天與警方爆發激烈衝突，國際傳媒均重點報道，其中《時代雜誌》（TIME）亞洲版封面用一張黑傘倒地、背景有僱淚彈白煙的相片，標題為「The Resistance」（抵抗，見圖）。

　　TIME發表標題為《香港站在全球自由戰場的前線》的文章，指香港自回歸後經歷多場街頭運動，這次規模最大，而港人長久以來生活比中國更自由、更國際化，亦享有《基本法》賦予的言論自由及獨立的新聞權利。文中分析，中國強勢介入香港事務，將會香港一切化為烏有。
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