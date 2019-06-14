﻿網民發起港鐵搞搞震 青年上落阻車門開關

有網民發起乘港鐵不合作運動，昨早觀塘線因多宗乘客求助及多宗輕微事故，令觀塘線列車一度受阻。金鐘站方面，港鐵原本於昨日凌晨五時半宣佈，會如常開放，但至八時半又突然宣佈因警方要求，再度關閉，荃灣線、港島線及南港島線列車均不停金鐘站，至下午二時半才恢復正常。港鐵昨午在記者會上指觀塘線有二十班車受阻延，延誤時間由最少的兩分鐘至二十分鐘以上不等。



有網民在社交媒發起乘港鐵不合作運動，昨日早上約八時有約數十名年輕人在調景嶺港鐵站二號月台聚集，之後做出各種行為，包括不斷阻止車門關閉、當港鐵職員前來阻止，他們便站在車門中間與港鐵職員理論，務求阻延行車，有人把腳放在車廂與月台之間的空隙，要出動警員強行將之拉走。



故意礙車門違例



該批青年之後上了觀塘線往何文田的列車，期間有人故意下車又上車，警員查他們身份證，車門要多次開開關關，有警員拿著盾牌在觀塘站月台巡邏；到太子站，有人突然聲稱不舒服，躺在車廂，有人替他急救，有人按車上緊急掣，港鐵職員及警員到場，列車受阻幾分鐘後，再駛往石硤尾站，早上繁忙時間觀塘線列車服務一度受阻，事件引起多名趕上班的乘客不滿。港鐵回覆指故意阻礙車門關閉，是違反港鐵附例，可能會被檢控。



金鐘站方面，港鐵原本於凌晨五時半時宣佈會如常開放，惟至八時半又突宣佈應警方要求金鐘站將關閉，荃灣線及港島線來回方向列車不停金鐘站，南港島線列車則行走海怡半島至海洋公園站，車站及列車都會都有不斷廣播提醒乘客，港鐵安排免費接駁巴士，行走海洋公園站至堅尼地城站。至下午二時半金鐘站才重開，恢復正常。



昨日早上金鐘的路面倘有小量雜物，交通暢順，電車恢復行駛，太古廣場貼出告示指，商場暫停營運，市民未能在金鐘廊天橋通過廣場，部份人要在電車路上行走，橫過馬路。



