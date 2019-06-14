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﻿美股中段升65點

2019-06-14 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二六○七一點，升六十五點；納指則報七八三五點，升四十二點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點三一港元，升零點○一港元；騰訊則見三百三十二點九港元，跌一點三港元。

  紐約期金報每盎司一千三百四十二點七美元，升五點九美元。
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