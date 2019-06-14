  • 2019年6月14日 星期五
  • 30º
  • 64%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 港聞

總商會：強烈譴責暴力行為

2019-06-14 列印
　　立法會外爆發激烈警民衝突，香港總商會強烈譴責有人訴諸暴力，並促請特區政府繼續聆聽各方意見及與社會大眾對話。

　　總商會主席夏雅朗表示，商會完全尊重市民和平表達看法和意見的權利，但強烈譴責訴諸暴力的行為。雖然商會認同草案背後的原則，不過社會出現大規模示威和抗議行動，顯示社會仍然深感憂慮，故促請政府繼續聆聽持份者的聲音，並與社會大眾進行有意義的對話。

　　總商會總裁袁莎妮補充稱，商界關注事態發展，促請各方保持克制，確保爭論不會影響企業對香港的信心，以及本港的國際聲譽。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd