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﻿牧師譴責﻿﻿抹黑示威者﻿

2019-06-14 列印
■多名基督教牧師譴責政府以暴亂抹黑示威者。
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　　多名基督教牧師和傳道人昨日開記者會，譴責前日當局以暴力鎮壓在金鐘的示威者，以及譴責政府以「動亂」抹黑示威者。有牧師指，事發當日有警方速龍小隊手持警棍，追打手無寸鐵的示威者，難以理解為何示威者會被抹黑成為暴徒。

　　牧師王少勇表示，前日中午後氣氛開始緊張，教徒亦有呼籲警方和示威者克制，但下午三時，忽然有警員進入政府總部並戴起防毒面罩，並施放催淚煙，有警方速龍小隊手持警棍，追打手無寸鐵的示威者。他說，難以理解為何他們會被抹黑成為暴徒。

　　牧師胡志偉表示，警方施放催淚彈時他亦在場，當時不斷向前走，並用清水洗眼，但仍漸漸感到呼吸困難，喉嚨乾涸，身體發抖。他批評特首林鄭月娥說自己是母親，但不斷以粗暴手段對待自己的孩子，他說感到痛心，又形容會失去整代年輕人。



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