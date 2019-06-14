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李慧詩鄭子文撐港人加油

2019-06-14 列印
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　　前日大批示威者聚集在政府總部，要求政府撤回《逃犯條例》，其後演變成警民衝突，警方暴力驅趕示威者。事件亦惹起運動界關注，多名運動員包括「女車神」李慧詩(見圖)，空手道運動員鄭子文分別在社交網站發文鼓勵港人「加油」 。

　　李慧詩前日下午於facebook專頁，以黑底白字留下「加油」二字。而體操運動員吳翹充，昨日亦在facebook專頁留言撐港人，寫上：好幾個「香港加油、Never Give Up！」

　　鄭子文在帖文指，「出帖預了一定多事端，就算有乜後果，都遠遠比不上站在最前線嘅青年人，遠遠比不上中槍流血受傷嘅人。香港人一直嚮往的核心價值，無人能夠獨善其身，這種無力感，除了懷着勇氣到場聲援，共同面對，我都唔知有咩可以做。」最後留「祝福。香港。加油HK」。







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