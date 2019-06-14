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追斬手機收買佬 躁翁手指也截斷

2019-06-14 列印
■其中一名傷者送院治理。
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　　黃大仙橫頭磡邨宏富樓發生傷人案，昨午約二時，據悉，一名經營手機回收生意六十二歲姓楊男子，與一名同齡姓冼男顧客疑因手機買賣問題爭執。

　　其後冼離去後拿利刀折返，向楊施襲，致事主手及腳受傷；但混亂中，持刀漢手指亦被刀斬傷，其中一隻手指更被斬斷，救護員接報到場為兩傷者包紮及急救後送院。警方調查後，將涉嫌持刀斬人男子拘捕。

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