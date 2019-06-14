﻿武癡昔日走錯路﻿ ﻿今痛改前非教養生﻿

「人生每步路，你可能都走錯了！」工作操勞、欠缺運動、煙酒消夜均會影響健康，深諳身體保健秘訣的武術高手張桐，為讓生活繁忙的港人減少病痛，自創糅合太極、氣功與中醫學問的「懶人養生法」，公餘在社區開班義教，「當養生成為常識，我們將會更健康。」



養生之道，泛指按照中醫理論保養身體，達至強身、防病和延壽，但不少人對此欠缺認識，認為僅是早睡早起、多喝水和運動，或是「耍太極」等長者活動，不過自從太極高手張桐去年起在屯門傳授箇中秘訣，養生風氣逐漸傳遍社區。



深耕細作推廣養生的張桐年僅二十七歲，八歲時因觀看已故武打巨星李小龍主演的電影，對武術深感興趣，懇求父母批准參加詠春訓練班，但遭兩人以容易受傷為由反對，經討價還價後獲准前往公園，跟隨長者學習太極，惟三年後因經常「以武會友」被禁止「晨運」，直至升讀中一被確診專注力失調，醫生認為學武有助改善病情，方獲家人再度批准拜師，此後潛心苦學長拳、詠春、太極和健身氣功。



昔日常「以武會友」



隨着功力日漸精進，張桐稱當時決定以武術為事業，中五畢業後即任教練，在學校、私人會所等地開班授徒，其後參與本港武術比賽接連獲獎，一四年起更連續三屆在世界太極拳錦標賽表演組揚威，勇奪四十二式太極拳、四十二式及三十二式太極劍等七面金牌；一五年健身氣功在港被納入運動項目，同年也代表香港參加世界健身氣功大賽，分別取得八段錦和易筋經金牌，不久獲提名香港傑出運動員，成就獲公眾肯定。



榮登世界冠軍，張桐自滿不已之際，卻遭教練揶揄「未學行、先學打」。他笑說，其中一名師傅、前國家隊教練黑志宏一四年告知，他踏步走路前，先將身體重心傾前，再將膝蓋鎖緊才向前跨步，若長期以這種姿勢步行，可導致腳跟和膝蓋受損，建議先放鬆膝蓋向前跨步，待腳跟、腳掌和腳尖逐步落地後，再轉移重心，他聞言感到慚愧：「好打得又如何？原來一直行歪路！」



人生每步路，驚覺全走錯，張桐當年開始追求養生學問，鑽研武術及健身氣功，不久更在其教授的太極和氣功訓練班，同時傳授養生知識，同年又到北京體育大學修讀運動訓練教育學士學位課程，前年起再報讀中醫師公會中醫課程，其後通過太極、健身氣功和中醫理論，自創一套「懶人養生法」，當中一招可加強肝臟血液循環，方式是安坐椅子，雙手十指緊扣，左右手臂貼近雙耳向上伸直，雙掌處於頭頂正上方，保持姿勢不動，繼而將上半身向上延伸，之後放鬆，重複上半身高低擺動即可，「次數隨意，多做有益！」



為進一步推廣養生，張桐說去年暑假以「桐仁巷」名義，參與屯門區議會仁愛堂青年夢工場舉辦的「第三屆夢工匠」計劃，結果成為獲選隊伍之一，贏取五萬元資金啟動「家庭養生師」項目，在屯門展開為期一年的社會創新項目，至今已開設多個養生課程，並舉辦七次體驗坊，免費教授養生運動和服用藥材保健等知識。



傳授養生逾五年來，張桐稱已有二百多人上課。他期望，養生之道日後變為常識，讓港人更長壽和健康。



