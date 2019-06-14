﻿愛女中風昏迷三個多月﻿ ﻿醫學會長經歷人生最痛﻿

醫務委員會放寬海外專科醫生實習安排方案，引起全城關注。一年前從「俠醫」蔡堅手上接棒當上醫學會會長的何仲平醫生，對是是非非一笑置之，他說最重要是幫到更多病人。據最新一期《東周刊》報道，七十歲的何仲平是私人執業的腎科醫生，多年來以不同辦法幫助低收入腎病患者，又自製錄影筆記給新手醫生。他的獨生女兒何恩怡（Lolitta）○三年卻腦中風，一度變植物人，命運從此被改寫。



為醫者最痛莫過於無法醫治至親，這位爸爸遇上人生最大衝擊，每天抱着無限盼望，從女兒出事當天，十六年來從不間斷寫日記給她，父親節的願望，也盼望女兒有天能重新站起來。



據《東周刊》報道，那一天是我人生中最大的衝擊。我清楚記得女兒Lolitta中風是○三年十一月五號，還記得出事前三天正好是我五十四歲生日。」事隔十六年，何仲平憶起往事，「出事當晚，女兒如常放學回家後瞓覺，豈料至夜晚赫然發現她昏迷。我和太太收到來電，即回家召白車把她送往伊利沙伯醫院，抵埗一刻，整個腦內都出血。」



當年Lolitta十七歲，是名校女拔高材生，但在中樞神經位置長了腦血管瘤，瘤一爆，Lolitta進入昏迷。「好記得當日主診醫生話Lolitta情況嚴峻，叫我有心理準備，女兒隨時會全身癱瘓甚至死亡。我雖是醫生，但甚麼都做不到，惟有簽紙讓女兒做手術。」送女兒入手術室前，他和太太都擔心從此陰陽永別，於是請姑娘找來相機，拍下夫婦和女兒的合照。



奇跡沒出現，六小時的大手術過後，在生死邊緣徘徊的Lolitta雖保住了性命，卻沒有醒過來。看着女兒變成「植物人」，何仲平心痛如刀割，為平復思念，他總是拎起女兒中風前偷偷為他縫製的心形針織，睹物思人一番；又想盡辦法為女兒做點事，於是打開電腦，寫下一篇又一篇的日記。



由寢食難安 變積極面對



何仲平受訪時憶起往事，語氣平靜，語調沒半點激動，翻看當時的日記，卻是抑鬱到極點，他以英文寫下當日心情道：「我感到心情低落，我該如何活下去？所有事情變得無意義！Lolitta送給我的「那份生日禮物最令我有錐心之痛。」



往後的日記，何仲平都表現得寢食難安，不斷回想與女兒的美好時光，一度悲從中來，更不斷反問自己，若女兒真的變成植物人，自己死後又有誰來照顧她？



Lolitta昏迷三個多月仍沒半點起色，直至有天何仲平如常到女兒牀前陪她傾偈，卻發現她有微弱反應，漸恢復知覺。一年多後，Lolitta回復說話，也懂吞嚥食物。眼前女兒的精靈度確大不如前，但在父親眼中已是中獎般興奮，訪問當日何仲平不斷反覆說：「現在是好感恩，我相信女兒會繼續創造奇跡，慢慢好起來！」



何仲平坦言，曾有外國教授看完Lolitta的情況後斷言她能再次走路的機會微乎其微，但他絲毫無被打沉，繼續研究不同的康復治療，漸漸地，他發現女兒腦袋的修復能力比想像中好。



現時的Lolitta在別人攙扶下，已能一步一步學行了，上肢亦開始可以郁動。每一種治療方法，何仲平都鉅細無遺鑽研，更雀躍地分享他打算從外國購入康復機械臂，讓女兒重新走路。



何仲平和女兒的康復故事，連前食物及衞生局局長高永文都深受感動，一一年提名Lolitta參加「十大傑出再生勇士」，Lolitta去年畢業圓大學夢。



Lolitta在一家復康機構從事電腦工作，以知識協助他人。兩父女不介意講述中風經歷，早前還替「香港中風基金」拍短片，憶述漫長的康復之路。



