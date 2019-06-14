健康促進學校計劃 助學生改善不良習慣

衞生署訪問了八萬七千九百位小學生及六萬一千七百位中學生，發現中小學生除了睡眠不足，運動及飲食也有不足的地方。調查發現，每日會做一小時或以上體能運動的小學生和中學生分別只得百分之八及百分之四，同時每日進食水果的小學生和中學生分別只有百分之三十五和百分之二十點八。
「健康促進學校計劃」預期將有三十間中小學參與。衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康服務）鍾偉雄表示，「健康促進學校計劃」的概念是由世界衞生組織提出，計劃共有四大重點，包括體能活動、健康飲食、精神健康及社交健康。
警務處長盧偉聰披露，警方在周三驅散示威者行動中，約發射了一百五十枚催淚彈，數目比一四年佔中時施放的八十七枚多七成。有記者質疑警員瞄準示威者頭部射擊，涉不當使用武力，盧偉聰希望有關傷者親自向警方投訴，讓...
2019-06-14
中國訪問學者章瑩穎在美國被綁架殺害案，周三在伊利諾州皮奧里亞聯邦法庭開審。控方指被告克里斯滕森冒充是一名臥底探員，看準章瑩穎個子小，英語不流利，於是把她騙上車，之後綁架至寓所，將其強姦後殺害，並把她斬首。辯方律師指，被告已承認殺害了章瑩穎。章瑩穎的屍體至今仍未能尋獲。 聯邦助理檢察官米勒（Eugene Miller）代表控方在開案陳詞中詳述案情，指案發當日，被告扮成臥底警官，說有問題查問她，最終說服章瑩穎上車，然後將她綁架回寓所，在睡房強姦了她，之後用刀將其刺殺。隨後，他緊扼她的頸部又把她拖到浴室，使用棒球重擊，打破其頭部，再扼頸約十分鐘令其窒息後斬首，最後棄屍他處。整個過...
2019-06-14
多家美國傳媒引述消息人士指，中國電訊設備商華為已在今年二月發信給美國通信運營商Verizon公司，以及其二十多家供應商，要求就其所使用的二百三十多項專利，支付超過十億美元的專利費用。另一方面，美國白宮管理和預算辦公室代理主任沃特去信國會，表示將按照規定，於兩年限期內開始禁止政府承包商和供應商與華為做生意，不會暫緩執行。 報道表示，這些專利涵蓋核心網絡設備、有線基礎設施，以及物聯網技術等。報道又指，上周華為和Verizon公司的代表在紐約曾經見面，並探討過部份專利的問題。但Verizon方面拒絕透露具體的談判內容，並表示已經將此事上報給美國政府，還說在當前的地緣政治局面下，任...
2019-06-14
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯聯席區域經理鄧惠豪表示，鴨脷洲海怡半島18座極高層C室，面積581方呎，兩房間隔，以約1040萬易手，呎價為17900元，買家為同區客，原業主於98年以...
2019-06-14
儘管中東阿曼灣有油輪遇襲令地緣政治緊張，美國就業數據亦欠理想，但市場仍炒作美國減息因素，美股昨晚上升。杜指昨晚早段曾上升142報26146點，納指升55點報7848點，標指升15點報2895點。 ...
2019-06-14
二○一九美洲國家盃今晚上演揭幕戰，東道主巴西於A組出戰玻利維亞。世界排名第三的巴西實力遠勝排六十三的玻利維亞，效力曼城的前鋒加比爾捷西斯於熱身賽重拾射門鞋，今仗全力撕破玻利維亞後防助巴西打響頭炮，以一吐剛季聯賽的烏氣，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。（Now650台周六早上8:30直播） 巴西雖然缺少主將尼馬，但仍有前鋒捷西斯、中場菲臘比古天奴和隊長兼後衞丹尼爾等星將壓陣，實力遠勝世界排名低六十位，只有中超石家莊永昌前鋒馬些路馬田斯壓陣的玻利維亞。 捷西斯熱身賽對辦 論近況，巴西於上場熱身賽主場向洪都拉斯派出「七蛋」，友賽三連捷合共轟入十二球，剛季在曼城長居後備的捷...
2019-06-14
無線吸塵機款式五花八門，但要數受歡迎，兼容洗地功能的型號肯定榜上有名！Philips剛推出的SpeedPro Max Aqua吸塵機，賣點正是邊吸塵邊拖地，還有腳踏式額外供水，加強清除頑固污跡！ ...
2019-06-14
48歲嘅陳豪(阿Mo)出晒名係滿分人夫和daddy，嚟緊周日父親節梗係同愛妻陳茵媺(Aimee)陪三位小寶寶慶祝啦！不過阿Mo日前由土耳其拍完Do姐(鄭裕玲)節目返港，就急不及待帶3歲小公主Camil...
2019-06-14
朋友間於社交平台上分享運動樂趣固然常見，分享一般身體檢查體驗亦相當吸睛！現在已不是只講獅子山精神的年代，大家都明白身心健康及家庭生活嘅重要，不少朋友除了多做運動來舒展筋骨外，更會定時透過體檢服務去了解...
2019-06-14
馬季於七月十四日收鑼後，馬匹晨課將至七月二十九日才全面恢復，在這兩個星期的空檔，沙田馬場的踱步圈和奧運馬房的沙地練習場，會先後率先開放，讓馬匹維持一直操練。 另外，馬會日前通知十三位沒有在從化設倉的練馬師，他們可以於七月十五日至八月二日期間，派遣廄內最多十二匹馬到從化馬場短暫操練，負責的馬伕及騎馬人亦可前往協助。至於會有幾多匹馬會在歇暑時到從化受訓，稍後有分曉。 馬場浮世繪
2019-06-14