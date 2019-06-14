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健康促進學校計劃 助學生改善不良習慣

2019-06-14 列印
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　　睡眠不足會影響小朋友的腦部發育。日前衞生署公佈一項關於本港學生的不健康生活習慣調查，發現當中有三成六的小學生，及近八成中學生，在上課日前夕的睡眠時間少於八小時。故此衞生署將於未來兩年，於校園推行「健康促進學校計劃」。

　　衞生署訪問了八萬七千九百位小學生及六萬一千七百位中學生，發現中小學生除了睡眠不足，運動及飲食也有不足的地方。調查發現，每日會做一小時或以上體能運動的小學生和中學生分別只得百分之八及百分之四，同時每日進食水果的小學生和中學生分別只有百分之三十五和百分之二十點八。

　　「健康促進學校計劃」預期將有三十間中小學參與。衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康服務）鍾偉雄表示，「健康促進學校計劃」的概念是由世界衞生組織提出，計劃共有四大重點，包括體能活動、健康飲食、精神健康及社交健康。

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