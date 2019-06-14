  • 2019年6月14日 星期五
  • 30º
  • 64%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 港聞

中年漢遭三匪搶劫 失值逾萬元金鏈

2019-06-14 列印
　　油麻地發生街頭搶劫案，一名四十八歲姓彭男子，昨凌晨三時許，途至上海街與碧街交界時，三名匪徒突然撲出，從後搶去事主一條價值一萬二千元金頸鏈，三匪得手後登上停泊附近一輛接應私家車逃去。事主驚魂甫定報警，警員到場一度在附近兜截可疑人，惟未有所獲。

　　事主無表面傷痕，其後拒絕送院檢驗，初步調查後案件列搶劫，警員將事主帶署協助調查，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，並翻看附近的閉路電視錄影追緝三名人，暫無人被捕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd