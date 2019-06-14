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外派僱員生活費 港居全球第四

2019-06-14 列印
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　　人力資源管理顧問機構ECA International發表最新的「生活費用研究」結果，香港由去年全球外派僱員生活費用最高城市第十一位，飆升至今年第四位，成為亞太區中生活費用第二高城市，並在亞太區中排名第二。

　　ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，過去一年，港元走勢持續強勁，且通脹率偏高，令本港在外派僱員生活費用排行榜上升至首五名內。在過去十二個月期間，香港物價升幅高於東京、上海和首爾，加上港元持續走強，令香港成為外派僱員生活費用第二高的亞太區城市。

　　有關研究在今年三月展開，反映去年三月至今年三月的數據同比變動。研究針對全球超過四百八十二個地點，包括香港、上海、東京、首爾、新加坡、瑞士、紐約、倫敦、雪梨等，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。

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