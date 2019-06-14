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送美少女戰士唇頰兩用膏

2019-06-14 列印
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　　化妝品除咗幫你化靚妝，仲可以係靚靚飾物，只要望住佢都會覺得好治癒！Creer Beaute 最近推出咗俘虜少女心嘅美少女戰士「通訊機」唇頰兩用膏，根據五位戰士嘅配色出咗五隻色！佢只有掌心般嘅大小，亦可當作唇膏同胭脂，一膏兩個用法，出街即刻可以帶少啲化妝品啦！

　　而家由即日起至六月十七日喺頭條Jetso App答中問題同Like Jetso App Facebook，就有機會獲得美少女戰士唇頰兩用膏一套五款（價值: $390），快啲下載頭條Jetso App啦！一連四浪嘅美少女戰士放送月開始啦，敬請期待另外三浪係Facebook同Jetso App嘅有獎遊戲！

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