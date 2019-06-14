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房車失控衝入麵店 司機被困

2019-06-14 列印
■尖沙咀一輛私家車失控撞毀捲閘後再衝入麵店內。
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　　一輛私家車，昨晨六時四十分，沿尖沙咀棉登徑駛至緬甸臺轉彎時突然失控，剷上行人路後直衝向一家麵店，撞毀捲閘後再衝入店舖內。意外中二十三歲姓胡司機有驚無險，沒有受傷，但由於未能打開車門被困，報警後須由消防員撬開車門救出。

  警方事後替胡酒精測試，證實他未有飲酒，意外原因警方仍調查中。運輸署資料顯示，涉事車輛約十年前出廠，當時車價約五十三萬元，登記車主姓劉。

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