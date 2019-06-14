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非禮癲癇婦 「驅靈」道士下周判刑

2019-06-14 列印
　　自稱從小在夢中跟從「孔雀明皇」及「金身羅漢」學法的驅妖道士袁銘權。涉嫌為一對患病母女作法「驅嬰靈」並「採玄珠」時搓胸撩陰，患癲癇症的母親更在道士「驅邪靈」時被打至口吐綠汁，道士早前經審訊後被裁定非禮及襲擊傷人共七罪罪成。辯方吳建五大律師昨在庭上求情時表示，道士真誠相信自己有特殊力量，更指其收受利益後提供的驅邪服務與傳媒報道指出的招搖撞騙及神棍式手法有所分別。

　　吳續稱，女事主本身亦相信旁門左道，並非受被告鼓動所致，雖然是次案件的非禮性質不算輕微，但未至於非常嘔心，力陳其行為並非令人髮指。案件押後至下周一判刑。

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