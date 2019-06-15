﻿行會成員轉口風 修例可考慮暫緩再諮詢

建制派就是否續推《逃犯條例》修訂案意見分歧，部份更口風放軟。行政會議召集人陳智思、成員湯家驊及林正財紛紛轉「口風」，認為政府可考慮就修例重新諮詢。



行政會議召集人陳智思昨天在電台節目稱，經過本周三的嚴重衝突，目前不可能在對立激烈的情況下繼續討論修訂案，為免加劇對立，政府要盤算如何處理，包括重新解說和諮詢。他說，修訂初衷是善意，但現時很多人並非針對修訂案本身。他承認低估商界對修例的反響，可能政府解說不足，加上很多令人恐懼的說法出現，令商界擔心。



陳智思：為免加劇對立



行會成員林正財稱，現時許多人就是否暫緩修訂案向特首提供意見，政府亦非鐵板一塊，特首對修例的看法也很開放，相信所有可能性都會考慮。他個人意願是暫緩修例，希望政府從善如流，讓大家重建溝通平台。



行會成員湯家驊就認同擱置修例是其中一個解決方案，但質疑擱置修例是否可解決問題，促請政府與反對者會面，各方退讓一步，同時反對者要撫心自問，有無中間方案可以接受。



實政圓桌立法會議員田北辰在facebook撰文說，香港市民對目前形勢非常擔憂，他希望政府在本立法會會期暫緩就修訂《逃犯條例》的討論。自由黨榮譽主席田北俊也在社交網站向自由黨立法會議員及全體黨友發文，表示修訂《逃犯條例》為香港帶來連場衝突，他呼籲黨內各議員支持擱置修例，刻不容緩。



民建聯議員蔣麗芸認為，修例稍為延遲也不是壞事，可趁空檔多宣傳解釋。經民聯梁美芬表示，不同黨派正積極討論不同方案，她提出可將不同的人權保障寫入法例。



