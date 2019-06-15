﻿軒尼詩道六行車線開放 民陣周日再上街警政總巡邏

繼本月九日逾一百萬港人大遊行反修訂《逃犯條例》，民陣昨日到警察總部商討明日再發起大遊行，召集人岑子杰會後指出，警方沒表示反對維園遊行至金鐘添美道的路線及之後的集會，又指若人數眾多，警方會開放銅鑼灣軒尼詩道的六條行車線。另外，昨午有三十多人在金鐘中信大廈外行人天橋聚集高舉標語，唱聖詩；政總一帶仍有大批警員巡邏及看守。



昨日民陣與警方商討於周日舉行的第四次反修訂《逃犯條例》遊行。民陣提出增設兩個起步點，除原本的維園，新增西環中山紀念公園和中環愛丁堡廣場，同樣遊行至金鐘添美道。不過中山紀念公園至添美道的路線，被警方拒絕，中環愛丁堡廣場遊行至添美道的路線仍在商討。同時，民陣亦向警方申請下周一於金鐘舉行集會，呼籲市民罷工、罷課、罷市。



民陣召集人岑子杰表示，遊行時間為下午二時半，呼籲市民穿黑色衣服參與，今次遊行有三大訴求，包括譴責警方使用暴力、撤回修訂，及行政長官林鄭月娥下台。民陣又向警方要求承諾停止向示威者開槍，釋放所有之前因示威被捕的人士。會後，民陣將一個花牌送到禮賓府，表示要送給林鄭月娥。



基督徒金鐘橋上唱聖詩



金鐘昨日市面相對日前較平靜，恢復正常，政總與附近商業大樓亦恢復辦公。政總一帶仍有大批警員巡邏及看守，金鐘中信大廈對外行人天橋仍架起鐵馬，有警員和保安看守，警員會查看證件，只准職員及指定人士進入立法會和中信大廈範圍。



昨午三時，有十一名市民表示要進入立法會旁聽昨日舉行的財委會，在天橋上被警方攔截，市民與警方及立法會秘書處人員理論。三十多名基督徒在四時起於天橋上唱聖詩，他們展示多款標語，包括聖經引文，又在鐵馬掛上耶穌十字架像，期望透過行動，反映宗教人士對修例的不滿。



其實金鐘衝突事件的多日來都有基督徒聚集唱聖詩，希望平息戾氣，惟前日多名牧師召開記者會指周三衝突當日見到示威者十分守秩序和自律，並非警方形容的「暴徒」，其中牧師胡志偉曾勸喻警方推進前先作警示，但卻換來警方的挑釁，以侮辱性話語說：「叫你耶穌落嚟見我哋。」