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﻿媽媽遮打花園集會反修例

2019-06-15 列印
　　一群反對修訂《逃犯條例》的市民昨晚在中環遮打花園出席「香港媽媽反送中集氣大會」，大會宣佈出席人數有六千人，當中大部份是母親。警方則指有九百八十人參與。

　　現場穿著黑色衣服的人士手持康乃馨，展示「關顧下一代」「立即撤回條例」等標語，並高叫「我與年輕人同行」、「愛護下一代」及「不要開槍」。中大教授蔡玉萍代表宣讀聲明，指警方粗暴攻擊和平示威的年輕人，令一群媽媽心碎，一切源於政府堅持修例。

　　其中一名出席者是陸錦城，她日前在金鐘夏慤道聲淚俱下以身勸阻警察，有片段拍到她被警員施放胡椒噴劑。陸錦城坦言當時有一刻想過會死，她反駁林鄭的「母親論」，批評她以武器對付港人，反問：「呢個就係你嘅教仔方式？」又指林鄭沒有為人父母的心腸，是個不及格的媽媽。
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