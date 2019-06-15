  • 2019年6月15日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 港聞

﻿交通運輸業大聯盟 譴責堵路礙生計

2019-06-15 列印
■陸路交通運輸業大聯盟譴責示威者不負責任地堵塞道路。
Previous Next

　　立法會原定本周三 （十二日） 恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，大批示威者曾衝出金鐘龍和道及夏慤道，佔據馬路，令《逃犯條例》會議擱置。陸路交通運輸業大聯盟譴責示威者不負責任的暴力及堵塞道路的行為，並對事件影響司機生計，予以強烈譴責。

　　大聯盟召集人蔣志偉指出，對於前日早上有示威者以人海、私家車及不同的阻礙物刻意堵塞多條道路，令交通陷入癱瘓，多條道路需要封閉，導致一眾陸路的交通工具無法營運，影響司機的生計，大聯盟予以強烈譴責。有的士司機更指，當日只得數百元收入，較平日的千多元少。

　　蔣志偉又指，一些貨運業則未能在指定時間內把貨物送抵客戶；至於學童車，亦因道路被堵塞，需要兜路，期望所有示威者在表達意見之餘，不要阻塞道路，影響他人生計。

　　對於民陣將於明日舉行集會，蔣志偉相信不少司機屆時會選擇兜路，繞過金鐘一帶道路，以免受到影響。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd