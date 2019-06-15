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﻿前高官議員聯署促撤修例

2019-06-15 列印
　　二十二名前高官等重量級人馬聯署表態，要求政府接納民意，撤回《逃犯條例》修訂案，聯署者包括前政務司司長陳方安生、前保安局局長黎慶寧、前立會主席黃宏發、前立會議員李柱銘等。

　　聲明表示，香港社會撕裂，國際關注，反問特首是否值得香港付出龐大代價。匆匆通過修例，對香港有何好處，同時警隊武力不斷升級鎮壓，要將香港推往甚麼境地。

　　聲明要求特區政府撤回修訂案的同時，呼籲問責官員及行會成員向林鄭月娥進諫，如果不能成功，應該辭職。

　　聲明又呼籲建制派立法會議員，回應百萬市民的疑慮，如政府不撤回草案重新磋商，應明確表示會對草案投反對票。
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