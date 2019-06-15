英國會再辯論香港修例外相親向林鄭表達關注

英國外交部表示，外相侯俊偉就《逃犯條例》修訂，直接向香港行政長官林鄭月娥表達關注，呼籲港府聆聽民意。另英國國會連續第六次辯論香港修例問題，外交部亞太事務國務大臣田銘祺承認香港警方用以驅散示威者的武器，由英國兵工廠生產，但部份已終止供應。



英國外相侯俊偉當地時間周三，已就香港反修例爆發嚴重衝突發表聲明，呼籲香港各界冷靜，促請香港政府聆聽外界對修例的擔憂，「暫停及反思這些爭議的措施」。昨日，英國外交部進一步宣稱，侯俊偉已直接向林鄭月娥表達對修訂的關注。



認警察武器由英國進口



另外，英國時間周四，英國下議院連續第六次辯論香港修例問題。外交部亞太事務國務大臣田銘祺稱，港人周日的遊行，參加者有一家大小、也有商人、專業團體，和平表達了公眾對修例的反對意見，呼籲港府聆聽民意，開展有意義的對話。



被問及有報道稱，香港警察用於驅散示威者的武器生產於英國，田銘祺承認一向有向香港出口警用武器，他續謂，英國政府今年四月已拒絕向港府發出防暴盾出口證，而手擲式催淚彈對上一次批出已是去年七月，作訓練之用。橡膠子彈的對上一次批出日期則是一五年七月，他表示會監察情況，不時檢討是否繼續批出現有的出口證。



另方面，美國國會跨黨派議員提出《香港人權與民主法》草案，要求當局每年檢視香港自治情況，確保美國實施《香港關係法》時得到合理保障。草案是針對《逃犯條例》修訂案，要求美國總統查明涉及遏制香港民主和基本自由的人士，以凍結他們在美國的資產，及拒絕讓有他們入境。草案亦要求總統採取行動，保護美國企業及公民免受港府修例影響，以及研究是否修改兩地現有的引渡協議。



