英國會再辯論香港修例外相親向林鄭表達關注

英國外相侯俊偉當地時間周三，已就香港反修例爆發嚴重衝突發表聲明，呼籲香港各界冷靜，促請香港政府聆聽外界對修例的擔憂，「暫停及反思這些爭議的措施」。昨日，英國外交部進一步宣稱，侯俊偉已直接向林鄭月娥表達對修訂的關注。
認警察武器由英國進口
另外，英國時間周四，英國下議院連續第六次辯論香港修例問題。外交部亞太事務國務大臣田銘祺稱，港人周日的遊行，參加者有一家大小、也有商人、專業團體，和平表達了公眾對修例的反對意見，呼籲港府聆聽民意，開展有意義的對話。
被問及有報道稱，香港警察用於驅散示威者的武器生產於英國，田銘祺承認一向有向香港出口警用武器，他續謂，英國政府今年四月已拒絕向港府發出防暴盾出口證，而手擲式催淚彈對上一次批出已是去年七月，作訓練之用。橡膠子彈的對上一次批出日期則是一五年七月，他表示會監察情況，不時檢討是否繼續批出現有的出口證。
另方面，美國國會跨黨派議員提出《香港人權與民主法》草案，要求當局每年檢視香港自治情況，確保美國實施《香港關係法》時得到合理保障。草案是針對《逃犯條例》修訂案，要求美國總統查明涉及遏制香港民主和基本自由的人士，以凍結他們在美國的資產，及拒絕讓有他們入境。草案亦要求總統採取行動，保護美國企業及公民免受港府修例影響，以及研究是否修改兩地現有的引渡協議。