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網上聯署促法國褫奪林鄭勳章

2019-06-15 列印
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　　社會反對修訂《逃犯條例》壓力升溫，昨日有人在社交平台成立「保民生抗修例大聯盟」專頁，一個下午已有逾一萬二人點讚及追蹤，宣傳修例後經濟、樓市均會受挫。同時，亦有人在網上發起聯署，要求法國總統馬克龍禠奪頒授予特首林鄭月娥的榮譽軍團勳章（見圖），一天內有逾十萬人聯署。

　　昨成立的「保民生抗修例大聯盟」專頁，聲稱宗旨是「愛香港，保民生，只講民生，不談政治，關注香港的經濟，關注市民的福祉」，已有逾一萬二人點讚及追蹤。

　　網民在Change.org發起聯署，批評林鄭強推極具爭議的《逃犯條例》修訂，將嚴重危害香港居民以及居港法籍人士的人權，加上政府暴力鎮壓和平示威人士，危及自由平等理念，足以令她失去領取法國榮譽軍團勳章的資格。

　　而早前由民陣發起的全球聯署「反送中 民意不可欺 為香港企硬」，昨日的最新聯署數字為六十八萬四千多人。



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