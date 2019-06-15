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外交部斥美國粗暴干涉中國內政

2019-06-15 列印
　　香港《逃犯條例》修訂備受國際關注，美國有議員推動《香港人權及民主法案》。中國外交部發言人耿爽指斥，美國國會重提有關涉港議案，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。北京外交部副部長樂玉成緊急召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，就美方對香港特區政府推進修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的不負責任言行提出嚴正交涉。

　　耿爽則指，美國是香港主要貿易夥伴之一，香港的繁榮穩定符合美國的利益，搞亂香港對美方沒有任何好處。中方奉勸美方有關人士尊重基本事實，摒棄傲慢和偏見，立即收回企圖干預香港事務的黑手，放棄任何企圖搞亂香港的妄想。中國新任常駐聯合國日內瓦代表陳旭表示，香港擬修訂《逃犯條例》，屬中國內政，任何國家、組織及個人無權干預，中央政府完全支持修例。



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