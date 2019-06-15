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迄有四名大學生被捕 李國章籲同學文明理性

2019-06-15 列印
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　　日前金鐘衝突後，港大學生會學苑的專頁早前發文指，至今有四名大學生被警方拘捕，當中包括兩名港大生，另外還有一名城大生和一名浸大生被捕。學苑專頁續指，警方持有搜查令，正前往香港大學李國賢堂作搜查。

　　立法會議員許智峯及鄺俊宇聞訊後，連同律師和一批港大舊生立即到場了解事件。後來學苑專頁再更新發文，指事件為誤報，警方沒有到校拘捕學生。香港大學李國賢堂舍監吳兆文指，校方會確保警方有法律理據方可入校舍搜查。

　　港大校務委員會主席李國章（見圖）對港大生被捕事件，深感關注，亦憂慮此事會影響學生的前途。他呼籲，同學應以文明、理性及和平方式處事，不參與任何暴力行動，並望同學凡事以「安全為先」。

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