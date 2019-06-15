  • 2019年6月15日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 港聞

搬走示威物資惹猜疑 救世軍：循環回收

2019-06-15 列印
　　反修例示威者在金鐘衝突前後，將大批支援物資運往灣仔救世軍教育及發展中心，昨日有救世軍工作人員企圖將物品搬走，引來示威者猜疑，包括擔心物資被棄置，部份人即時簽紙取回物品。救世軍高級主任羅偉業澄清無意丟棄捐獻的物品，只是將物品「循環回收」方法處理，將物品轉售或再捐贈予有需要的人士。救世軍保證不會洩露捐獻人士的個人資料。

　　據了解，周三示威人士被清場前，有人在facebook發出消息，聲稱有剩餘或無法帶走的物資可送往灣仔救世軍教育及發展中心「暫存」，大批示威者遂將物資送抵該處，而當時中心工作人員表示，除頭盔、剪刀等軍事用品外，都可放下。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd