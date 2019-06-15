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交警元朗開兩槍 截疑車拘一女

2019-06-15 列印
■新元朗中心對開今晨一時發生警員開槍案。左圖為可疑車輛。
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　　元朗新元朗中心對開今晨一時發生警員開槍案。現場消息稱，一輛黑色私家車違規停在禁區，巡經現場的交通警感到可疑，準備上前截查之際，私家車司機疑心虛，開車駛離，並企圖撞向交通警，該警員見情況危急，警告無效下拔出佩槍，並連開兩槍轟中疑車，仍被其突圍高速駛離現場；警員在現場拘捕一名女子。

　　警方派員兜截，其後在錦綉花園發現疑車，車身有中彈痕迹，車上亦遺有血迹，懷疑有人中彈受傷。大批警員今晨封鎖現場調查，並搜尋彈頭。

　　由於懷疑有人中槍受傷，警方已知會醫院駐院警員及醫護人員，留意有可疑傷勢的人士到醫院求醫。
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