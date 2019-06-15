  • 2019年6月15日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 港聞

撐修例大聯盟取消周日活動

2019-06-15 列印
　　保公義撐修例大聯盟原定周日舉行大型活動，且計劃在昨午召開記者會，但突然取消。大聯盟發言人稱，知悉民陣會在周日進行遊行活動後，為避雙方支持者發生衝突，決定取消記招和推遲周日的活動。

　　大聯盟原訂昨日在灣仔的酒店舉行記者會，介紹周日活動的具體內容，但昨傍晚突然取消記招。大聯盟發言人表示，原計劃在周日舉行一百個街站簽名反對暴力、支持修例，但昨午知悉民陣動員周日遊行，若建制團體展開宣傳活動，隨時觸發衝突，對香港並沒好處，更不想社會衝突升級，遂決定推遲舉行。

　　發言人表示，香港絕大部份市民，尤其是建制團體的會員和支持者並不喜歡暴力、衝突，希望社會穩定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd