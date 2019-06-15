半年拍卡近三千次 兩司機被捕 ﻿蠱惑小巴騙長者﻿﻿交津差額﻿

警方偵破有小巴司機為增加收入，利用自備八達通長者卡，騙取政府長者交通津貼票價差價案。過去兩日警方分別在上水及青山拘捕兩名專線小巴司機，涉嫌欺詐。調查後相信兩人過去半年，涉嫌在他們駕駛的專線小巴八達通機拍卡近三千次，共騙取長者交通津貼逾四萬元。



警方表示，上月接獲舉報指，懷疑有人以欺詐手段利用「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，騙取政府補貼的票價差額。屯門警區探員經深入調查後，鎖定行走屯門碼頭至上水的專線小巴兩名司機，前日下午約二時半三十分及昨凌晨約零時許，在上水及青山拘捕兩名五十四歲姓陸及六十七歲姓李目標男子，兩人同涉嫌欺詐被捕。行動中檢獲三張長者八達通卡。



警方調查後，懷疑被捕兩司機涉嫌於今年一月至六月期間，在上班駕駛專線小巴期間，使用自備的三張長者八達通卡，拍卡約二千八百次繳付車資，意圖騙取政府補貼的票價差額。初步調查涉案金額約四萬一千元。被捕兩人調查後已獲准保釋候查。



運輸署報警追查



運輸署表示，政府十分關注優惠計劃的實施情況，並會繼續密切監察，確保優惠計劃不會被濫用。是次懷疑濫用優惠計劃的個案，是運輸署在進行上述監察工作時發現，運輸署在發現該懷疑個案後便立刻轉交警方跟進。由於案件仍在調查中，政府不會作評論。呼籲各界人士切勿以身試法，濫用優惠計劃。



警方強調欺詐是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁十四年。警方呼籲市民切勿以身試法。



車隊主管潘小姐稱，相信今次屬個別事件，公司已與涉案兩司機終止合約。小巴司機表示，該條四十四線車費為十六元八角，司機可以跟營辦商拆帳，司機接載一名乘客大約分到三元，即分帳約兩成多，疑因有司機為增加收入鋌而走險。



