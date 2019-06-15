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報檔被撬鐵箱　失萬元香煙

2019-06-15 列印
■遭匪徒爆竊的報檔開業近四十年。
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　　牛頭角道一個開業近四十年報檔，昨凌晨三時許，遭匪徒爆竊。報檔一個擺放香煙鐵箱被賊人撬開，七十五歲姓黃檔主返至發現報警；警方到場後，一度在附近兜截，惟未有所獲。黃經點算後，證實失去二十條香煙，約值一萬元，警方對案件正展開調查。據悉，報檔在一年前亦曾被竊匪爆竊，但無損失，檔主對再次被爆竊招損失感到無奈。

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