滅鼠一個月殺捉700隻

反對《逃犯條例》的示威持續，佔路的群眾暫時退卻，但繼續有人發起「港鐵不合作運動」，用各種方式阻止列車運作，例如在車站內舉牌抗議、阻止列車關門、甚至不斷發虛假警報說有乘客情況危急，要叫救護車，要司機停開列車。星期四便有二十班車因為不合作運動而延誤，延誤時間由兩分鐘到二十分鐘。 有朋友發短訊給我，顯得十分氣憤，皆因她要帶年老的媽媽去中環覆診，由於怕「佔領」造成中環金鐘交通擠塞，不敢搭的士，只好乘搭港鐵，但不幸遇上有人示威，不斷阻截車門關上，令列車不能開動，停了五分鐘，車廂內的人又很多，她的媽媽只能站着，搞得老人家情緒很差，而且「標晒冷汗」，嚇得朋友六神無主。等到列車員工解決了阻...

2019-06-15