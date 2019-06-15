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滅鼠一個月殺捉700隻

2019-06-15 列印
　　本港近期鼠患嚴重，食環署上月開始在全港各區展開首輪滅鼠行動，將於本月底結束。

　　過去一個月，食環署在各區出現鼠患的黑點，包括垃圾收集站、熟食市場及建築地盤附近地方加強滅鼠。

　　截至本月二日，在逾萬個地點放置毒餌及捕鼠器，收集近四百隻死鼠及逾三百隻老鼠，同時作出一百三十五宗檢控。

　　下一輪滅鼠行動將於下月八日展開，為期十周。

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