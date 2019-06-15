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美駐港總領事將換人 史墨客接棒下月履新

2019-06-15 列印
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　　曾經明確表態質疑《逃犯條例》的美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）快將離任，離開香港加入私人機構，繼任人為美國國務院主管中國事務處的副助理國務卿史墨客（Hanscom Smith），他將於七月起履新。

　　美國駐香港及澳門總領事館昨日宣佈，美國國務卿蓬佩奧已委任史墨客為下一任美國駐香港及澳門總領事，而新任的副總領事侯偉葉亦將於本月底抵港。

　　史墨客（見圖）畢業於喬治城大學，擁倫敦政治經濟學院及普林斯頓大學碩士學位，是職業外交官，現任美國國務院主管中國事務處的副助理國務卿，曾任美國駐上海總領事，懂中、法、丹麥，以及柬埔寨四國語言，曾領導美國在伊拉克的重建工作。史墨客也曾任職美國在台協會，他的同性伴侶是台灣人呂英宗（Eric Lu）。

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