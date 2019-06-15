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六區蚊患指數高 黃大仙成重災區

2019-06-15 列印
　　踏入初夏，酷熱多雨，傳播登革熱的白紋伊蚊活躍。

  食環署昨日公佈五月份全港誘蚊產卵器指數顯示，十八區中以黃大仙區最為嚴重。

  五月份誘蚊產卵器指數由四月份的百分之五點四升至百分之十一， 五十七個監察地區中有六個指數高於百分之二十的警戒水平，分別為黃大仙中區、屯門西、上水、油塘、深水灣、淺水灣及天水圍；其中黃大仙中區全港最高，指數近四成。

　　食環署方呼籲市民採取有效措施防蚊。

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