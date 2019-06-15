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「曙光行動」全港反黑工拘32男女

2019-06-15 列印
　　入境事務處過去一連四日在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，拘捕三十二名男女，涉嫌為非法勞工及僱用非法勞工的僱主等。行動中，入境處特遣隊人員搜查了三十七個目標地點，包括酒吧、商業大廈、公司、工廠、工業大廈、餐廳及商舖，共拘捕二十二名非法勞工及十名僱主，年齡介乎二十至六十六歲。

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