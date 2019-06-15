﻿小學生編程小發明﻿﻿機械人提醒換尿片﻿

據最新一期《東周刊》報道，近學期尾，位於何文田的陳瑞祺（喇沙）小學，就讀五年級的呂喆、余思朗、蔡家熙，以及四年級的曾柏滔都不約而同地留守在電腦室內，你一言我一語討論着。「個機械人好難行直線，應該係因為個尾轆左搖右擺，轉成鋼珠應該就無事。」年紀最小的曾同學說。曾同學口中的機械人，正是他們四人花了兩、三個月創作的家務機械人，用於參加學界的智慧城市專題研習計劃，「只要打開手機程式，用藍牙連接咗機械人之後，用家可以揀自動或者手動控制機械人來回行走。」說時，呂同學一邊示範，一邊指着加裝在機械人前方的小掃把說。



這部只有約兩隻手掌大小的家務機械人，是同學運用樂高第二代機械人NXT製作而成，而他們製作的手機程式則用了由麻省理工研發的第二代應用開發者，編寫而成，除可連接機械人，還可連接他們自製的尿片濕度感應裝置。「我細個成日爬來爬去，阿媽在廚房做家務唔得閒理我，就連我要換片都唔知，如果有個裝置可以提醒天下嘅母親咁就好。」蔡同學笑着說。



啟發數碼創意



據《東周刊》報道，正是這個念頭，激發他們運用電路板工具Micro︰bit，製作出另一個簡單裝置，蔡同學拿出尿片和水示範着說：「只要將電線接駁尿片兩邊，當佢感應到尿片被浸濕，電路板上就會顯示出喊嘅表情」系統還會同時連接家長手上的電路板，顯示同樣的表情，提示家長換片。此外，手機還可用藍牙連接濕度感應裝置，「家長就可以實時用手機睇到尿片有無被浸濕，程式入面仲有個記事功能，用家可以輸入要做的事，自我提醒，最啱忙碌嘅家長使用。」余同學說。



有言發明源自生活，同學這個小發明亦同樣來自生活觀察，「佢哋事前做過班內調查同訪問，發現大部份同學家長都覺得家務中，掃地最困擾。有趣嘅係，大部份家長同一時間只記得九件事，所以程式嘅記事功能亦只有九個欄位。」電腦科老師冼俊豪解釋道。



同學既有想法，同時懂結合所學的數種編程工具，度身訂製小發明，冼老師指，源於學校去年起參加由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，夥拍香港教育大學、美國麻省理工學院及香港城市大學推行的賽馬會運算思維教育計劃，成為計劃的三十二所先導學校之一。「同學由四年級嘅電腦堂開始學寫唔同嘅程式，到五年級仲可以學運用唔同嘅感應器，甚至係製作數據庫。」冼老師說。



賽馬會慈善事務部主管應鳳秀指，「計劃可啟發學生的數碼創意，培育邏輯思維及解難能力，為他們應對未來的挑戰作好準備。」



比起中學所學的編程，冼老師指同學所學的編程概念某程度上比中學的更高深，難得同學卻能掌握，「中學所學嘅係步驟主導，個程式會跟住既定嘅步驟去運行，但同學所學嘅係事件主導，用家按唔同嘅按鈕引發事件，程式先會運行既定嘅程式碼。」冼老師手口並用地解釋道。



說來複雜，四位同學亦笑指非一學就明，「我哋每日小息同午飯都會一齊研究改良裝置，亦會上網睇教學，冼老師都會加入一齊搵方法解決，好似之前我哋就發現手機程式連唔到電腦板，要用外置套件先得。」蔡同學說。



如今距離賽果公佈只有不足半個月，四位同學卻仍在不停改良設計，「記事同尿濕感應都應該要加入音效提示，部機械人掃地速度都要改良……」蔡同學說着，其他組員連連點頭，似乎對是次比賽滿有信心，豈料他續說：「我哋唔係為攞獎，我哋一早當自己贏咗。」



在標榜求學不是求分數的年代，難得同學參賽卻不為任何獎項，而對冼老師來說，他們實質得到的是，有錢也買不到的自學能力，「遇到問題同學已經學識點樣自己諗辦法解決，做老師嘅只需要從旁點撥就可以，呢種能力將來可以應用喺生活唔同地方。無人知呢個世界以後會變成點，惟獨學識呢個能力先可以應對呢個世界。」冼老師說得語重心長，聽得四位同學連連點頭。在指導同學創作小發明的過程中，冼老師笑指為師者也有得着，「好多人覺得學編程冷冰冰，但跟同學日日相處，溝通多咗，更了解佢哋，有時佢哋亦可反過來推動我學習新事物，教學相長。」



