﻿治安警貪污受賄案﻿ ﻿揭口岸存監管漏洞﻿

據最新一期《東周刊》報道，澳門上周揭發一宗治安警涉嫌受賄案。兩名隸屬出入境管制廳、駐守口岸的「老差骨」，被指收取十萬元報酬，協助一名內地疊碼仔偽造出入境記錄，結果東窗事發被捕，面臨撤職及嚴重刑責。知情人士向《東周刊》透露，澳門口岸出入境運作潛在監管漏洞，為警隊害群之馬締造「撈油水」的機會。



該宗受賄案曝光前兩日，一名退休治安警副警長，在家中以手槍自轟身亡。消息指，涉嫌受賄被捕的其中一名老差骨，在退休副警長出事後，曾向同袍大呻有人欠他一筆賭場收益尚未清還，令人懷疑兩宗案件或有關連。



被指受賄的兩名治安警出入境管制廳警員，分別四十四歲姓梁及五十一歲姓黃。消息指梁九五年入職，綽號「阿錦」，被捕前駐守港珠澳大橋澳門口岸；黃九二年入職，綽號「咪十」，○八年起調往出入境部門，被捕前主要駐守關閘，尚有幾年就可以退休「咬糧」。



司警調查發現，涉嫌行賄者是三十歲姓武內地男子，報稱在賭廳做疊碼。武持商務簽證，在有效期內可以多次入境澳門，但每次只能逗留七天。由於武已不止一次逾期逗留被罰款，再犯就會被列入黑名單，兩年內禁止入境，但他在對上一次入境後，因要陪客賭博而再次逾期，索性繼續留在澳門。直至個多月前，武突然有要事到香港，於是開出九十萬港元的代價，通過三名中間人向口岸警員「買關」。



三名中間人非常大貪，瓜分當中八十萬元，以餘下十萬元行賄梁、黃兩名口岸警員協助武出入境。在搭通天地線後，姓武疊碼仔先經港珠澳大橋出境前往香港，再由駐守該口岸的梁為逾期逗留的武放行；之後武在香港辦完要事後返內地，再經由關閘口岸入境澳門，姓黃的警員亦大開「方便」之門。



據《東周刊》報道，犯案過程看似天衣無縫，惟兩警的勾當終被揭發。司警調查後，本月三日採取行動，在東方明珠區及石排灣公屋單位拘捕兩警，並在關閘口岸截獲姓武疊碼仔，三名中間人亦告落網。司警在六人家中搜出一百一十萬元贓款及首飾財物，從金額推斷各人可能涉及更多案件。



六名疑犯被控犯罪集團、受賄、瀆職及電腦偽造等罪，外界相信涉案兩警一旦罪成，將面臨撤職及嚴重刑責。知情人士向《東周刊》透露，澳門口岸出入境運作潛在不少監管漏洞，為警隊害群之馬締造「撈油水」機會；部份內地人因為各種原因，例如被打入黑名單禁入境等，願意付錢「買關」進出澳門。



副警長自殺案疑牽涉貪污



根據澳門法例，內地人須持有由公安部門發給的「往來港澳通行證」才可入境。若所持的是舊款簿式通行證，只要將證件號碼告知受賄警員，不用現身及出示證件，便有人代為在出境櫃枱的電腦輸入資料，從而偽造出入境記錄。但如行賄者所持的是新款卡式通行證，就要把證件交給受賄警員，讓他代為碌卡過機，人一樣可以不現身。



知情人士指出，雖然口岸櫃位上設有攝錄鏡頭，可以清楚見到警員執勤時一舉一動，但每日過關人次那麼多，除非當局收到舉報，或警方正在通緝重犯，否則不會逐一片段翻查。



他續說，內地旅客來澳自由行都須簽注，若收買警員，明明無簽注，亦可照樣過關進入澳門。至於持護照過境澳門飛往別處的內地旅客，他們獲准留澳時間，是靠口岸警員人手計算。



知情人士補充，澳門口岸太多程序由警員人為操控，特別是負責出境的人員，一旦被收買，讓有問題旅客「合法」離境，當他下次入境時，如逾期居留的違規情節已漂白。



此外，在口岸警員涉嫌受賄案曝光前兩日，一名五十六歲姓鄧的治安警退休副警長，在氹仔住所以手槍自轟死亡；司警初步調查後，懷疑他是因病厭世。



消息指，案中自身亡的前副警長綽號「肥良」，一二年退休。知情人士說：「肥良過身後，其中一名涉嫌受賄被捕的警員，向同僚呻有人欠他一筆賭場收益尚未清還，如今討回無望云云；他抱怨未幾，便因涉貪被捕。」



