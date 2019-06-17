反修例遊行人流倒灌九龍 民情洶湧 特首致歉

港府提出修訂《逃犯條例》，引發市民強烈反對。民陣昨天發起第四次反修例大遊行，大批市民響應穿黑衣，從四方八面湧入金鐘集會，政總外面黑壓壓一片。入夜後人群佔據整條夏愨道，令交通癱瘓，但警方表現克制，並無阻止。民陣宣佈近二百萬人參加，警察稱高峰期有三十三萬八千人。行政長官林鄭月娥昨晚發聲明，承認由於政府工作上的不足，令很多市民感到失望和痛心，她為此向市民致歉。



反修訂《逃犯條例》大遊行昨天群情洶湧。周六記者會上仍拒致歉的特首林鄭月娥，昨晚透過新聞發言人作出回應：「考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害。」



發言人又稱：「行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。」政府又重申並無重啟程序的時間表。發言人表示，對於市民一直以平和、理性方式表達意見，行政長官已清楚聽到。



由於大批市民響應民陣大遊行，大會提早十五分鐘於下午二時四十五分從維園起步，民陣召集人岑子杰等帶頭人舉起白底黑字、印上「痛心疾首」和「撤回惡法」的巨型標語，高叫「撤回惡法」、「林鄭下台」、「撤回暴動定性」及「釋放被捕示威者」等口號。



默哀一分鐘悼亡者



隊伍出發前先默哀一分鐘，悼念前晚在金鐘太古廣場墮樓身亡的一名反修例人士。起步後，人群在高士威道樽頸位塞住未能前行，多人高呼「開路」，等候期間有人不適，警方即時開放軒尼詩道全部六條行車線。



上次大遊行太多人擠在維園起點，今次很多市民沒到維園起步，分別從銅鑼灣菲林明道、軒尼詩道、灣仔軍器廠街中途插入隊伍，遊行路線原本只能使用西行線前往添美道，到下午三時半愈來愈多遊行人士跨過警界線佔用東行線，後來更佔用原本不是遊行路線的告士打道、駱克道，令交通癱瘓；入夜後人群除在原定的金鐘添美道聚集外，更佔據整條夏愨道，警方並無阻止，表現克制。



港鐵不停天后銅鑼灣



亦有市民選擇水路，從尖沙嘴天星碼頭坐船到中環，但坐船的人龍排到尖沙嘴洲際酒店，高峰期平均要等候一個小時才上到船，遊行人士從四方八面，百川匯聚於金鐘政總。遊行隊頭至下午四時到達金鐘添美道終點，大批市民在政總外聚集，不願離去。



昨日港島區交通受到嚴重影響，港鐵多個轉車站人流太多，油塘站、旺角站、香港站、天后站和銅鑼灣站均實施人流管理措施。香港站步行至中環站的走廊排隊人龍最多。港鐵一度應警方要求，列車不停天后站和銅鑼灣站。