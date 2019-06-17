﻿中聯辦晤港人大政協 支持特首肯定警方﻿

會面昨晨在中聯辦舉行，約二百人出席，包括現任及前任人大代表和全國政協委員等。人大常委譚耀宗會後表示，中聯辦向與會者派發外交部、外交部駐港特派員公署、港澳辦及中聯辦就暫緩修例的聲明，以及分析近期圍繞修例發生的事情。他形容四個部門同時發表聲明，相當罕見。
他指中聯辦堅定支持林鄭月娥繼續施政，並「尊重、理解、支持」港府的決定，呼籲港區人大和全國政協委員要支持特首，團結一致渡過難關。
呼籲團結渡難關
譚耀宗稱，中聯辦官員認同修例的初心是正確的，但事件遭到很多外國勢力干預和抹黑，如一些外國政府及官員就修例發出六十七次聲明等各樣干預行為，上周三的暴力事件亦很有組織性。
譚強調，暫緩修例不等於放棄，中聯辦官員鼓勵與會者趁空檔多向社會各界解釋修例的內容和目的，讓大眾明白和了解，事情就可以解決。他說，中聯辦亦肯定警方維護治安的決心，提到警員連續數十小時堅守崗位，值得肯定。
消息稱，中聯辦官員在會晤中提到特區政府暫緩修例有三個「有利」，包括有利於繼續討論修例；有利紓緩社會矛盾；有利揭露反對勢力。對於在暫緩修訂後仍有人堅持反對，其實不是反修例而是反政府。消息說，中聯辦主任王志民及官員會上曾兩次站起，感謝人大代表和政協委員支持修例工作，希望與會者理解港府的艱難決定。