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獅子山掛反修例直幡消防出動直升機移除

2019-06-17 列印
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　　昨早約六時獅子山獅頭出現一條反修訂《逃犯條例》的黃色直幡，長約十米、闊約三米，上面以紅黑字寫上「保衛香港 Fight for HK」。警方早上接報後聯同消防員到場登山，飛行服務隊直升機亦奉召到場協助移除直幡。到中午時份，消防員將直幡拆走。另外港島鰂魚涌新威園對開山坡昨早亦發現有一幅約三米乘兩米的反修例橫額。

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