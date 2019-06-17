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台數千人集會撐香港 蔡英文：守護人民最重要

2019-06-17 列印
■台北立法院外有數千人參加集會。
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　　台灣的總統蔡英文昨日到台北普願宮參拜，對日前林鄭月娥指修例在台灣多次表明絕不會接受特區政府建議的安排下，已沒有逼切性，蔡英文指任何一個國家領導人都有最基本的任務，也是最重要的任務，就是守護人民的民主跟自由，「但如果沒有決心跟能力做到，做甚麼都是藉口。」

　　昨日於台北立法院外有數千人參加集會，同步聲援香港民陣再度發起的遊行。他們身穿黑衣，高舉叫「台灣撐香港」和「反送中」等標語。

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