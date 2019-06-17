﻿行會成員料﻿﻿林鄭任內難再修例﻿

政府前日決定暫緩《逃犯條例》修訂，行政會議成員葉劉淑儀認為，政府無能量及時間於明年立法會換屆前展開開放式諮詢，特首難重推修例，暫緩等同撤回。另一行會成員湯家驊慨歎「公義輸了一仗給政治」，料未來一年修訂案重上立會的機會很微。



行會成員葉劉淑儀昨接受無線電視節目訪問，指立法會休會在即，並於明年七月換屆及十一月進行選舉，認為政府沒有能量重推條例及時間進行開放式諮詢，暫緩與撤回無異。



葉劉淑儀認為政府不用撤回字眼，讓建制派不會覺得是一敗塗地。她同時相信特首日後不會再花精力重推《逃犯條例》。



葉劉淑儀又解釋自己作為行會成員，基於行會集體負責制，一直支持政府修例。現在特首決定暫緩修例，她感失望，但會接受，亦指事件不影響自己跟林鄭月娥的關係。



葉劉：對暫緩修例失望



她同時批評政府關於修例的解釋工作做得太差，於社交媒體舉例「上星期才收到政府厚厚的解說冊子，字數多，密密麻麻，教科書一樣。在今日一圖看清的年代，哪有人會細讀政府的教科書？可見政府在文宣解說方面與社會脫節。」葉劉淑儀亦認同修例過程中政府錯判形勢，包括未想過堵塞漏洞會引起市民恐懼。



對於有市民不滿特首未有為事件道歉，葉劉淑儀認為特首應該向市民道歉。葉劉淑儀表示，特首有向一直堅實支持她的建制派道歉。修例令香港元氣大傷、引起市民擔心、商界損失，股市動盪，應該向港人致歉。葉劉亦認為今次修例事件後，政府未來一兩年也無法推動《基本法》第廿三條立法。



湯家驊：公義輸了給政治



而資深大律師、行政會議成員湯家華昨在電台節目慨歎「公義輸了一仗給政治」，且一度哽咽。他形容社會出現大量錯誤信息，令他大為吃驚。



他以「太過君子」來形容問責班子和行政會議成員，指稱他們未能用香港人聽得懂的語言來解釋政策，並不點名批評高院法官李瀚良參與反修例聯署，背棄法律制度和法治原則，應該辭職。他估計未來一年修訂案重上立會的機會很微，今次暫緩與撤回修訂已沒有大分別。



