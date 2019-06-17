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保健店女職員涉賊喊捉賊 稱失竊萬元天眼戳謊言

2019-06-17 列印
■發生監守自盜的保健產品店。
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　　香港仔西安街一間保健產品店發生監守自盜案，一名三十歲姓石健康產品店女員工，昨上午近十時報案，聲稱收銀機內約一萬元現金不翼而飛，懷疑遭賊人潛入爆竊。

　　警員調查期間，發現店舖鐵閘並無撬毀痕跡，懷疑是熟人所為，經翻看店舖閉路電視錄影後，揭發有人賊喊捉賊，以涉嫌向警務人員作虛假報告及盜竊將石拘捕帶署扣查。

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