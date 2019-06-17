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司機油門當腳掣　釀三車撞七人傷

2019-06-17 列印
■其中一名受傷途人在路邊接受初步治療。
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　　一輛客貨車，昨日駛至荃灣時，與另一輛客貨車相撞後，肇事司機疑慌亂間誤將油門當腳掣，加速衝前再撞一輛專線小巴及撞毀鐵欄。三車相撞後導致七人受傷，報警後救護員到場將傷者送院。

　　昨午一時許，一輛停泊兆和街近眾安街路邊客貨車，六十二歲姓莊司機取車離開時，失控撞前方另一輛客貨車車尾，莊肇事後疑心慌將油門當腳掣，加速衝前越線再撞向一輛停泊站頭的專線小巴，繼而再衝前撞斷鐵欄。意外中，一男三女途人（三十四至五十八歲）走避不及，遭鐵欄撞傷倒地，途人見狀報警。

　　警方、消防員及救護員趕至前，有熱心途人為倒地傷者撐傘；肇事客貨車司機沒有受傷，他的六十歲妻子及四十一歲女兒，以及專線小巴姓何（五十五歲）司機同告受傷，七名傷者送院治療後無大礙。意外原因警方仍調查中。

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