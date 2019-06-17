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黑衣男磚頭刑毀警員私家車

2019-06-17 列印
　　沙田發生磚頭刑毀警員的私家車案，一名休班警員，昨晨十時，返回禾輋邨一個多層停車場，取回停泊的私家車時，發現其車右邊前座的玻璃窗損毀，檢查後發現車內遺有一磚頭，相信被惡意用磚刑毀報警。

　　警員到場一度在附近兜截可疑人，但無發現。經翻看停車閉路電視，發現為一名穿黑衣男子所為，案件列刑毀及調查歹徒動機。

　　警員發現被刑毀的私家車擋風玻璃貼有警察俱樂部的貼紙，未知是否與此有關，案件沙田刑事調查隊仍調查中。

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